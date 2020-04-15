https://news.day.az/society/1223942.html Азербайджанский бизнесмен скончался от коронавируса - ФОТО
Азербайджанский бизнесмен скончался от коронавируса - ФОТО
В Москве от коронавируса скончался азербайджанский бизнесмен.
Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, родственники бизнесмена, живущего в Москве, поделились его фотографией и выразили свои соболезнования.
Сообщается, что коронавирус был обнаружен у Васифа около 10 дней назад. Он умер, несмотря на медицинское вмешательство.
Ожидается, что тело погибшего будет доставлено в страну в субботу.
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