Азербайджанский бизнесмен скончался от коронавируса

В Москве от коронавируса скончался азербайджанский бизнесмен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, родственники бизнесмена, живущего в Москве, поделились его фотографией и выразили свои соболезнования.

Сообщается, что коронавирус был обнаружен у Васифа около 10 дней назад. Он умер, несмотря на медицинское вмешательство.

Ожидается, что тело погибшего будет доставлено в страну в субботу.