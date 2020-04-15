В Азербайджане продлен отопительный сезон

ОАО "Азеристиликтеджхизат" продлило отопительный сезон в Азербайджане на 10 дней.

Как сообщили Trend в организации, в связи с пандемией коронавируса, распространяющейся по всему миру, осуществляются широкомасштабные превентивные и профилактические меры, в том числе для защиты здоровья, социального-экономического положения населения, передает Day.Az.

В результате поэтапного введения ограничительного режима в рамках хорошо продуманной стратегии руководство страны и соответствующих органов ситуация в стране находится под полным контролем, а темпы распространения пандемии коронавируса были снижены.

"Предпринятые шаги направлены, в первую очередь, на защиту здоровья людей, а также на обеспечение экономической устойчивости и поддержку малообеспеченных семей и субъектов предпринимательства, оказавшихся в трудной ситуации в связи с режимом карантина",- отмечается в организации.

Один из важных вопросов в рамках социальной изоляции в период особого режима карантина заключается в обеспечении их необходимыми коммунальными услугами.

Согласно данным, в связи с этим, учитывая поручения и рекомендации Президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно распоряжению Кабинета министров министерству энергетики страны и ОАО "Азеристиликтеджхизат" поручено проанализировать данные министерства экологии и природных ресурсов о прогнозе погоды и подготовить предложения по срокам отопительного сезона, в связи с чем провести соответствующие исследования и представить в Кабмин необходимую информацию.

"По поручению премьер-министра Азербайджана было принято решение продлить отопительный сезон на территории страны до 25 апреля",- сказали в организации.

В связи с продолжением отопительного сезона на территории страны до 25 апреля ОАО "Азеристиликтеджхизат" были приняты все необходимые меры и обеспечен непрерывный и бесперебойный режим работы систем теплоснабжения, продолжение теплоснабжения жилых зданий и значимых социальных объектов.

В настоящее время осуществляется отопление и горячее водоснабжение в стране, управленческий персонал и специалисты организации осуществляют дежурство, а рабочие параметры котельных и тепловых пунктов контролируются дистанционно через Центральную диспетчерскую службу.

Call-центр № 956 ОАО Azeristiliktechizat продолжает работать в усиленном режиме, и наши граждане могут задавать свои вопросы посредство центра, телефона, электронной почты и официальной страницы компании в Facebook.