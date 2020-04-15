В Азербайджане медработникам роздано более 1500 защитных экранов для лица

В рамках проекта "STEAM Azərbaycan" продолжается тестовое производство пластиковых защитных экранов для лица, а также многих медицинских приборов и оборудования, предназначенных для использования медперсоналом, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.

В ходе этого процесса произведено и роздано медперсоналу более 1500 защитных экранов.

Производственный процесс осуществляется посредством специальных принтеров 3D.

Материал, используемый при производстве защитных экранов, экологически чистый и безопасный. Полностью закрывая лицо, этот экран выполняет функцию защиты от инфекций, распространяемых воздушно-капельным путем.

Отметим, что старт проекту "STEAM Azərbaycan" был дан министерством образования в сентябре 2019 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В настоящее время проект, нацеленный на поощрение творческого мышления, инноваций и предпринимательского подхода среди учащихся, охватывает свыше 6 тысяч учащихся 42 школ.