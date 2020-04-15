Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос об оплате образования студентов из социльно-уязвимой группы

В Азербайджане учеба студентов, обучение которых проходит дольше нормативного образования, не будет оплачиваться за счет средств госбюджета.

Об этом сказал замминистра образования Идрис Исаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для того, чтобы учеба студента, являющегося членом семьи, относящейся к социальной уязвимой группе населения, оплачивалась за счет госбюджета, этот студент должен получать образование в рамках срока нормативного обучения: "Продолжительность нормативного обучения в бакалавриате составляет 4 года, в магистратуре - 1,5 или 2 года. В колледжах продолжительность учебы - 2 года, по уровню профобразования - от 6 месяцев до 4 лет. Но есть группа студентов, которые обучаются дольше нормативного срока, 5 или 6 лет из-за неуспеваемости и срезов на экзаменах. Этих студентов не будет касаться оплата обучения за государственный счет".

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса решением Кабмина оплата учебы студентов, являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, будет осуществляться за счет госбюджета. Данные выплаты будут осуществляться по семестрам - 50% в электронном порядке будет выплачено за весенний семестр 2019-2020 учебного года, остальные 50% - за осенний семестр 2020-2021 учебного года.