В Азербайджане задержаны 19 человек, устроивших застолье на берегу Куры

На территории "Сеидляр багы" в селе Ашагы Сеидляр Зардабского района Азербайджана, на берегу Куры группа людей устроила застолье, грубо нарушив правила особого карантина.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, затем эти лица засняли на видео организованное ими застолье и распространили его в социальных сетях.

Сразу после поступления информации сотрудники Зардабского районного отделения полиции задержали 19 участников этого застолья, нарушивших правила карантина. Двое из них - организаторы застолья, жители района Рза Алхасов и Сабиг Набиев решением районного суда приговорены к 10 суткам административного ареста. В отношении остальных приняты меры в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, и они оштрафованы на 100 манатов.