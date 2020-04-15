Обнародовано число обратившихся на "горячую линию" МЧС за психологической помощью

"С целью оказания поддержки гражданам, переживающим психологические проблемы в период установленного особого карантинного режима в стране, с 8 апреля текущего года было организовано оказание психологической помощи психологами министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана посредством "горячей линии" 112 министерства".

Об этом АПА сообщили в МЧС, передает Day.Az.

Отмечается, что на "горячей линии" 24 часа в сутки задействовано 12 специально подготовленных психологов МЧС. В течение одной недели с различных регионов республики на горячую линию поступило более 350 обращений. Обращения, в основном, поступают от людей, испытывающих страх заражения COVID-19, переживающих и беспокоящихся за своих пожилых родителей, паникующих. Среди обратившихся немало людей, привыкших к рабочему графику и испытывающих трудности с правильным и эффективным распределением дневного режима.

Отметим, основная цель организации психологической поддержки - быть рядом с людьми, оказавшимися в тяжелой ситуации, не оставлять их наедине с психологическими проблемами, оказывать им моральную поддержку, помочь приспособиться к карантинному режиму.