За прошедшие два дня в Азербайджане оштрафованы 7314 нарушителей карантина

В рамках контрольных мер с 13 по 15 апреля в Азербайджане были выявлены четыре объекта общепита, которые, нарушив режим карантина, продолжали деятельность. В отношении каждого из владельцев этих объектов были применены административные санкции в виде штрафа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана.

В течение этого периода за попытку пересечь специальные полицейские посты и нарушение карантинного режима в городах и районах Азербайджана по соответствующей статье Кодекса об административных проступках были оштрафованы 7314 человек, в административном порядке арестованы 26 человек, в отношении трех человек по одному уголовному делу была избрана мера пресечения в виде ареста.

В то же время три человека были арестованы в административном порядке, а трое - оштрафованы за распространение в социальных сетях дезинформации в связи с коронавирусной инфекцией.

МВД Азербайджана вновь призывает граждан действовать согласно мерам самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости, свести к минимуму контакты с другими лицами, при общении соблюдать расстояние в два метра, а также соблюдать все требования Оперативного штаба при Кабинете министров.