Таможенники оказали помощь еще 120 семьям в Азербайджане

Сотрудники Государственного таможенного комитета оказали помощь еще 120 семьям в период особого карантинного режима, применяемого в Азербайджане с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Day.Az со ссылкой на комитет.

Согласно данным, сотрудники таможенных постов "Ширван" и "Худаферин" Главного таможенного управления Южного региона, таможенного поста "Красный мост" Главного таможенного управления Западного региона и Главного таможенного управления Северного региона посетили малообеспеченные семьи и лица старше 65 лет, оказали им продовольственную помощь, состоящую из предоставления продуктов питания на ежедневной основе. Сотрудники таможни также провели профилактические беседы с семьями и рекомендовали им оставаться дома в период особого карантинного режима.

Отметим, что целью Таможенной службы Азербайджана является защита суверенитета, экономической и национальной безопасности Азербайджана, а также улучшение социального благосостояния народа, содействие международной торговле, а также обеспечение безопасности, сбор таможенных платежей и перевод их в государственный бюджет, а также предотвращение мошенничества в области таможенного дела и борьба с международным терроризмом.