Азербайджан поставил в Грузию сырье для производства масок

По распоряжению Межведомственного координационного совета при участии министерства иностранных дел и посольства Грузии в Азербайджане в Грузию было доставлено 500 000 метров марлевой ткани для использования в медицинских целях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным, в общей сложности из Азербайджана в Грузию экспортированы 1,65 миллиона метров марли.

Кроме того, при содействии правительства Азербайджана и участии авиакомпании AZAL в Грузию из Китая доставлено специальное медицинское оборудование.

Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 306 случаев коронавируса, 69 человек вылечились. Из-за коронавируса скончались 3 человека. На карантине находятся 990 человек, в стационарах - 462.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.

В стране действует карантин, а также объявлен комендантский час с 21:00 по 06:00.