Минздрав Азербайджана запустил программу «Проверь себя на коронавирус»

Центр общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Азербайджана разработал программу Koronavirusa görə özünü yoxla ("Проверь себя на коронавирус"), сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Программа самопроверки не предусмотрена для диагностики или лечения какого-либо заболевания, в том числе, COVID-19, или других медицинских случаев. Она разработана для установления риска инфицирования и не заменяет заключение медицинских специалистов и клиническое обследование.

Программа представлена пользователям на сайте www.isim.az в рубрике "информация о коронавирусе".

С согласия лица программа задает несколько вопросов, на основании ответов на которые представляются необходимые рекомендации.

Программа предназначена только для лиц, проживающих в Азербайджане.

Программа, разработанная при поддержке Фонда развития ООН, нацелена на то, чтобы содействовать людям в принятии решения по обращению за соответствующей медицинской помощью.