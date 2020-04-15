В продуктовых магазинах Гянджи проведены мониторинги в связи с особым режимом карантина

Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) продолжают мониторинги в пунктах продажи продуктов питания в связи с особым режимом карантина, объявленного в Азербайджане в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПБ, в ходе мониторингов сотрудники агентства проверяют в субъектах торговли продовольственными товарами соблюдение требований особого режима карантина, а также методических указаний, подготовленных Агентством в данной сфере.

Очередные мониторинги были проведены в пунктах продажи продуктов питания в Гяндже. В ходе мероприятий предпринимателям были даны рекомендации в связи с содержанием в особых условиях продуктов питания, употребляемых без термальной обработки и очистки. В пунктах продажи продуктов питания были установлены подготовленные АПБ печатные материалы просветительского характера.

Отметим, что до этого АПБ подготовило и официально представило субъектам предпринимательства данной отрасли несколько методических указаний. В рамках просветительских мер в пунктах продажи продуктов питания во всех регионах республики, а также в Баку, Агентство выпустило печатные материалы.

Агентство пищевой безопасности вновь призывает граждан соблюдать требования особого режима, введенного в пунктах продажи продуктов питания в связи с коронавирусом, а также правила, отраженные в методических указаниях.