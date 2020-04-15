В Азербайджане выявлено 56 случаев инфицирования коронавирусом, 53 вылечившихся

В Азербайджане выявлены еще 56 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписаны домой 53 человека.

Как сообщили в среду Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, на сегодняшний день в стране выявлены 1 253 случая инфицирования коронавирусом, из них излечились 404, скончались 13 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 836 лиц, при этом состояние 24 оценивается как тяжелое, 27 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 75 397 тестов.