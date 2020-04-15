Карантин приносит свои положительные результаты.

Об этом, как передает Day.Az, сказал на специальном брифинге Оперативного штаба глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

"Карантин приносит свои положительные результаты - это видно по динамике числа заражений и выздоровлений среди пациентов. Сегодня динамика сочетает в себе и позитив, и негатив - по-прежнему есть десятки заразившихся каждый день, но еще больше пациентов выздоравливает ежесуточно", - отметил Мамедов.

По его словам, это вдохновляет всех, кто участвует в борьбе с распространением коронавируса в стране.

"В то же время, нельзя успокаиваться и расслабляться. Мы по-прежнему призываем всех соблюдать существующие ограничения, тщательно следовать карантинному режиму", - добавил Мамедов.