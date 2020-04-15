Рамин Байрамлы: Сегодня был проведен 3361 тест на коронавирус

Сегодня был проведен 3361 тест на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сказал на специальном брифинге Оперативного штаба председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

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