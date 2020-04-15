Женщины в Азербайджане заражаются коронавирусом чаще мужчин.

Об этом, как передает Day.Az, сказал на специальном брифинге Оперативного штаба председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Сегодня был сделан 3661 тест на коронавирус, было выявлено 56 новых случаев заражения. Всего за все время мы провели более 75 000 тестов", - добавил Байрамлы.

По его словам, анализ возрастных групп заразившихся пациентов показывает, что более всего болеют граждане 50-60 и 30-40 лет. "Есть среди заболевших даже малолетние дети, а также люди совсем преклонного возраста", - добавил Байрамлы.

Относительно чаще болеют женщины, чем мужчины, подчеркнул он.

Выздоравливаемость пациентов составляет около 25%, и это один из лучших результатов в мировом масштабе.