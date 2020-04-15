https://news.day.az/society/1224204.html До сегодняшнего дня сделано 75397 тестов на коронавиус - TƏBİB
До сегодняшнего дня сделано 75397 тестов на коронавиус - TƏBİB
"До сегодняшнего дня сделано 75397 тестов на коронавиус".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
По его словам, число смертельных случаев составило 13: "6 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания".
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