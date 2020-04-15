"До сегодняшнего дня сделано 75397 тестов на коронавиус".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, число смертельных случаев составило 13: "6 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания".