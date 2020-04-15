В Азербайджане предложили продлить карантин.

Об этом, как передает Day.Az, сказал на специальном брифинге Оперативного штаба председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Мы обратимся с таким предложением в ближайшее время", - добавил он.

По его словам, выходить из карантина надо, но постепенно и очень осторожно. "Мы понимаем, что экономика не дает нам возможности сохранять карантин очень долго, но полное снятие ограничений может вызвать вторую волну заражений".