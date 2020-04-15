В Шеки и Сумгайыте откроют новые лаборатории

"Одним из наиболее важных вопросов было быстрое выявление и изоляция пациентов с помощью лабораторной диагностики. Была составлена лабораторная карта логистики для выявления инфицирования в Баку и во всех регионах страны".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он сказал, что лаборатории уже работают в Нахчыване и Гяндже:

"Лаборатория в Шеки начнет работать к концу этой недели. С начала следующей недели наша полностью автоматизированная лаборатория начнет работать в Сумгайыте".