https://news.day.az/society/1224214.html В Шеки и Сумгайыте откроют новые лаборатории - из-за коронавируса
В Шеки и Сумгайыте откроют новые лаборатории - из-за коронавируса
"Одним из наиболее важных вопросов было быстрое выявление и изоляция пациентов с помощью лабораторной диагностики. Была составлена лабораторная карта логистики для выявления инфицирования в Баку и во всех регионах страны".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он сказал, что лаборатории уже работают в Нахчыване и Гяндже:
"Лаборатория в Шеки начнет работать к концу этой недели. С начала следующей недели наша полностью автоматизированная лаборатория начнет работать в Сумгайыте".
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