https://news.day.az/society/1224221.html Рамин Байрамлы: Мы до сих пор не завозили из Китая медицинские принадлежности для обследования
Рамин Байрамлы: Мы до сих пор не завозили из Китая медицинские принадлежности для обследования
"Мы до сих пор не завозили из Китая медицинские принадлежности для обследования и взятия анализов".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы отметил, что медицинские принадлежности имелись в Азербайджане: "Некоторые другие необходимые принадлежности завезены из Европы".
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