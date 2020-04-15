Рамин Байрамлы: Мы до сих пор не завозили из Китая медицинские принадлежности для обследования

"Мы до сих пор не завозили из Китая медицинские принадлежности для обследования и взятия анализов".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что медицинские принадлежности имелись в Азербайджане: "Некоторые другие необходимые принадлежности завезены из Европы".