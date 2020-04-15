В Азербайджане открывают специальный портал для возвращения соотечественников.

Об этом, как передает Day.Az, сказал на специальном брифинге Оперативного штаба глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, с 17 апреля заработает специальный портал под названием evegelirem, на котором граждане Азербайджана, находящиеся за рубежом, смогут зарегистрироваться для возвращения на Родину.

"Штаб каждый день думает над вопросом открытия границ. Но все должны понимать, что въезд в страну был закрыт из-за опасений о выходе ситуации из-под контроля, и потому, что карантинные возможности в стране не бесконечны", - добавил Мамедов.

По его словам, с улучшением ситуации сложились новые возможности. "У нас появится возможность принимать 300-400 человек в неделю из разных стран мира, в первую очередь из России и Турции, где традиционно много граждан Азербайджана", - добавил Мамедов.