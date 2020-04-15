https://news.day.az/society/1224226.html Ибрагим Мамедов: Восстановление учебного процесса пока не обсуждается
Ибрагим Мамедов: Восстановление учебного процесса пока не обсуждается
Скорейшее окончание особого режима карантина и восстановление учебного процесса пока не обсуждаются.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает Day.Az.
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