Ибрагим Мамедов: Восстановление учебного процесса пока не обсуждается

Скорейшее окончание особого режима карантина и восстановление учебного процесса пока не обсуждаются.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает Day.Az.

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