Рамин Байрамлы: Сегодня ни в одном из медучреждений не наблюдается дефицит

Сегодня ни в одном из медучреждений не наблюдается дефицит, при этом в Азербайджане начато сооружение 10 больниц модульного типа.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

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