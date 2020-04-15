https://news.day.az/society/1224237.html С 20 апреля граждане Азербайджана, находящиеся за границей, смогут вернуться в страну
С 20 апреля граждане Азербайджана, находящиеся за границей, смогут вернуться в страну
С 20 апреля граждане Азербайджана, находящиеся за границей, смогут вернуться в страну.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, Оперативный штаб рассматривает вопрос открытия границ.
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