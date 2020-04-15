В Азербайджане не собираются вводить комендантский час из-за коронавируса.

Об этом, как передает Day.Az, сказал на специальном брифинге Оперативного штаба глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, ранее МВД страны издало рекомендацию гражданам не выходить из дома после 21.00.

"Эту рекомендацию восприняли совершенно не так, как задумывалось. Речи о введении комендантского часа совершенно не идет. МВД рекомендовало людям не злоупотреблять своими разрешениями, документами, которые дают им право свободно передвигаться по улицам", - отметил Мамедов.

Представитель Кабмина добавил, что вводить комендантский час было бы неверно еще и с той точки зрения, что существующие карантинные меры уже приносят свой эффект.