Шахин Сеидзаде: Президент Ильхам Алиев сделал четкий месседж: благосостояние, здоровье и безопасность граждан - превыше всего

В отличие от традиционных квартальных и годовых совещаний, проходящий под председательством Президента Ильхама Алиева, недавнее совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, проходило на фоне глобального вызова, с которым в том числе столкнулся Азербайджан - пандемии коронавируса.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Шахин Сеидзаде.

"На сегодня мировая статистика - более двух миллионов зараженных (при среднем числе зараженных более 250 человек на 1 миллион человек), около 125000 умерших (6.25% от общего числа заразившихся). При этом статистика в Азербайджане - 1197 зараженных при среднем показателе около 120 человек на 1 миллион человек, число летальных исходов равно 13 (1.1% от общего числа заразившихся). Разница в показателях на виду. Можно по-разному судить о решениях, принятых в стране по борьбе с пандемией. Но цифры сами говорят за себя", - заявил парламентарий.

Депутат считает, что тему коронавируса невозможно было не затронуть во время видеосовещания.

"К сожалению, за последнее время она (тема коронавируса - ред.) стала частью общественно-политической и социально-экономической жизни нашей страны. Многое было сделано за последние три месяца. Об этом достаточно четко и детально было отмечено в своей речи Президентом Ильхамом Алиевым", - подчеркнул Сеидзаде.

По мнению нашего собеседника, следующие шесть тезисов, которые были представлены главой государства в направлении борьбы с распространением коронавируса, заслуживают особого внимания.

Ситуация взята под контроль

Президент Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль, государственные структуры максимально мобилизованы по своим профильным направлениям и функционалу.

Все шаги в борьбе с коронавирусом, принятые до сегодняшнего дня, были сделаны в правильном направлении

Принятые решения поступательны, обоснованы, адекватны, своевременны и самое главное с точки зрения коммуникации они четко разъясняются на понятном для всех языке.

Главный приоритет - это здоровье граждан, жизнь наших граждан

Можно соглашаться или не соглашаться с принятыми решениями. В обычное время это могло быть темой для отдельного обсуждения. Но в период кризис-менеджмента урегулирования глобальной пандемии приоритет другой - здоровье и жизнь людей. Президент призывает каждого беречь себя и окружающих. "Правила игры" очень просты - следуешь правилам и поможешь и себе, и окружающим, и врачам, и государству, нарушишь правила - будешь наказан. Все ради жизни и здоровья людей!

Дальнейшие шаги по борьбе с коронавирусом будут приниматься в зависимости от ситуации

Нет никаких планов по искусственному ужесточению правил по соблюдению карантина, при этом также нет уверенности, что все может завершиться в кратчайшее время. Решения будут приниматься в зависимости от поступающей информации и статистических показателей. Как будут разворачиваться события, покажет время!

Можно предпринять шаги по смягчению последствий, если убедиться, что пандемия коронавируса больше не является угрозой

Президент четко дал знать, что правительство заинтересовано в смягчении карантина, однако для этого должны быть соответствующие основания.

В настоящее время цифры последних дней в Азербайджане обнадеживают

Лишнее доказательство того, что ситуация взята под контроль и приняты правильные решения. Цифры обнадеживающие. При этом расслабляться нельзя! Но первичные показатели позитивны. Сейчас важно то, что это стало трендом.

"Наше государство во главе с Президентом Ильхамом Алиевым достойно справляется с главным вызовом начала 2020-го года. Первый этап, этап "действий, направленных на обеспечение государственной безопасности, защиты национального генофонда, охраны здоровья и жизни людей" успешно реализуется. Дан старт второму этапу, этапу "анализа краткосрочных убытков, минимизации долгосрочных потерь и дальнейшей защиты определенных групп лиц".

Впереди нас ждут новые вызовы, а пока "здесь и сейчас" четко можем сказать, что Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым достойно справился с вызовами, с которыми наша страна столкнулась в первом квартале 2020 года", - заключил Шахин Сеидзаде.

Напомним, что 14 апреля под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.