https://news.day.az/society/1224256.html Лица, скончавшиеся от коронавируса в Азербайджане, хоронятся за счет государства
Лица, скончавшиеся от коронавируса в Азербайджане, хоронятся за счет государства
Лица, скончавшиеся от коронавируса в Азербайджане, хоронятся за счет государства.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
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