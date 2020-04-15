Лица, скончавшиеся от коронавируса в Азербайджане, хоронятся за счет государства.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется