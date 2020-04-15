https://news.day.az/society/1224260.html В Азербайджане 6 врачей заразились коронавирусом - TƏBİB
В Азербайджане 6 врачей заразились коронавирусом - TƏBİB
В Азербайджане коронавирусом заразились в общей сложности шесть врачей.
Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, информация о заражении коронавирусом 10 врачей в Джалилабадской больнице не соответствует действительности.
"В данной больнице коронавирусом заразились один врач и один медработник", - уточнил Рамин Байрамлы.
Он добавил, что выявлен факт инфицирования работника хозяйственного отдела другой больницы, и он помещен на лечение в больницу особого режима.
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