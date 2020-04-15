В Азербайджане 6 врачей заразились коронавирусом

В Азербайджане коронавирусом заразились в общей сложности шесть врачей.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, информация о заражении коронавирусом 10 врачей в Джалилабадской больнице не соответствует действительности.

"В данной больнице коронавирусом заразились один врач и один медработник", - уточнил Рамин Байрамлы.

Он добавил, что выявлен факт инфицирования работника хозяйственного отдела другой больницы, и он помещен на лечение в больницу особого режима.