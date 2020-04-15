TƏBİB прокомментировал информацию о массовом заражении коронавирусом среди врачей

"Ни в одной больнице массового заражения коронавирусом не было".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель правления TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в больницах, где лечатся пациенты с COVID-19, врачи заботятся о собственной защите: "Случаи инфицирования встречаются в поликлиниках или амбулаторных участках. Потому что там не хорошо используются защитные средства. Кроме того, есть вопрос занесения инфекции в больницы. Например, вчера в одном из медицинских учреждений санитарка заразилась коронавирусом. Правда, инфекции в этой больнице нет. Медсестра заразилась от членов семьи. То есть ее эпидемиологический анализ подтвердил это. Это очень опасная ситуация".

Р.Байрамлы отметил, что есть статистика по заражению врачей и она будет обнародована: "В одном медицинском учреждении 6 человек заразились вирусом. Эти врачи уже выздоровели. В Джалилабаде были выявлены один или два случая заражения среди врачей".