Еще 20 000 человек в Азербайджане получили единовременно по 190 AZN

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило в банковские филиалы и почтовые отделения единовременную выплату для еще 20 тысяч лиц, зарегистрированных в качестве безработных.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, соответствующие уведомления будут отправлено в виде СМС на номера, указанные этими лицами при регистрации. После получения уведомления, предварительно также получив разрешение, чтобы выйти из дома, эти лица смогут обратиться для получения средств в любое почтовое отделение, если в сообщении указано ООО "Азерпочт", а если указан банк - то в любой филиал этого банка.

Процесс начался девятого апреля, и продолжается ежедневно. За прошедшие шесть дней министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы средства для 120 тысяч безработных.

Процесс будет продолжен по мере регистрации новых безработных.