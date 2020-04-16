https://news.day.az/society/1224352.html Тяжелое ДТП в Евлахе, есть погибший
Тяжелое ДТП в Евлахе, есть погибший
Установлена личность погибшего в ДТП в Евлахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это житель поселка Аран Евлахского района Ализаде Фахри Фахраддин оглу 1995 г.р.
На территории района произошло столкновение автомобилей Mercedes и Hyndai, в результате которого тяжело пострадали два человека.
По факту ведется расследование.
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