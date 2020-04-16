Тяжелое ДТП в Евлахе, есть погибший

Установлена личность погибшего в ДТП в Евлахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это житель поселка Аран Евлахского района Ализаде Фахри Фахраддин оглу 1995 г.р. 

На территории района произошло столкновение автомобилей Mercedes и Hyndai, в результате которого тяжело пострадали два человека.

По факту ведется расследование. 