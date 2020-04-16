За нарушение карантина оштрафованы 22859 водителей

За нарушение карантинного режима в период с 00:00 15.04.2020 года до 00:00 16.04.2020 в республике 2923 человека, передвигавшихся на транспортных средствах, были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

В сообщении отмечается, что в целом с 01.04.2020 года на сегодняшний день к административной ответственности за нарушение карантинного режима на автомобильных дорогах республики, в том числе в Баку, привлечены 22859 участников движения.