Рамин Байрамлы: В Азербайджане созданы все условия для деятельности медработников, обучающихся за рубежом

В Азербайджане созданы все условия для деятельности медицинских работников, обучающихся за рубежом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в рамках государственной программы образования за рубежом в Турции обучались 764 человека, из них 560 получили медицинское образование. 384 - в резидентуре, 173 получили базовое высшее медицинское образование, трое получили степень магистра и 16 - докторское образование.

"Для наших коллег были созданы очень хорошие условия для работы в Азербайджане. Я желаю, чтобы наша молодежь в конце этого трехмесячного проекта решила продолжить работать в Азербайджане", - сказал он.