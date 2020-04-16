В настоящее время в Азербайджане используется 30 процентов больничных коек.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время презентации проекта REACT-C19.

По его словам, за счет модульных больниц количество коек увеличится.