https://news.day.az/society/1224427.html В настоящее время в Азербайджане используется 30 процентов больничных коек - TƏBİB
В настоящее время в Азербайджане используется 30 процентов больничных коек - TƏBİB
В настоящее время в Азербайджане используется 30 процентов больничных коек.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время презентации проекта REACT-C19.
По его словам, за счет модульных больниц количество коек увеличится.
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