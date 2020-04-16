Ханде Харманджы: В течение года коронавирус будет оставаться на повестке дня

В течение года вопрос коронавирусной инфекции будет оставаться на повестке дня.

Об этом на презентации проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сообщает в Day.Az.

По ее словам, вирус распространился в странах как с жарким, так и холодным климатом: "Пока мы не можем предоставить никакой информации о том, сколько будет продолжаться пандемия коронавируса. Называть точные сроки было бы неверно, причины распространения вируса пока неизвестны".