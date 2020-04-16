https://news.day.az/society/1224442.html Ханде Харманджы: В течение года коронавирус будет оставаться на повестке дня
Ханде Харманджы: В течение года коронавирус будет оставаться на повестке дня
В течение года вопрос коронавирусной инфекции будет оставаться на повестке дня.
Об этом на презентации проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сообщает в Day.Az.
По ее словам, вирус распространился в странах как с жарким, так и холодным климатом: "Пока мы не можем предоставить никакой информации о том, сколько будет продолжаться пандемия коронавируса. Называть точные сроки было бы неверно, причины распространения вируса пока неизвестны".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре