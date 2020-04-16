https://news.day.az/society/1224446.html ВОЗ: В Азербайджане расширены возможности для тестирования людей
ВОЗ: В Азербайджане расширены возможности для тестирования людей
В Азербайджане значительно расширены возможности для тестирования людей.
Об этом на презентации проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сообщает Day.Az.
По ее словам, в настоящее время в Азербайджане функционируют в связи с этим 18 лабораторий: "До этого их было две. Тесты, которые используются в Азербайджане, производства Германии и других европейских стран".
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