ВОЗ: В Азербайджане расширены возможности для тестирования людей

В Азербайджане значительно расширены возможности для тестирования людей.

Об этом на презентации проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сообщает Day.Az.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане функционируют в связи с этим 18 лабораторий: "До этого их было две. Тесты, которые используются в Азербайджане, производства Германии и других европейских стран".