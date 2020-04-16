ЗАО AzerGold провело акцию по сдаче крови

ЗАО AzerGold присоединилось к призыву и инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и провело акцию по сдаче крови, сообщил Trend пресс-секретарь компании Ариз Тарвердиев, передает Day.Az.

По его словам, сотрудники компании добровольно присоединились к акции и сдали кровь в Национальном центре гематологии и трансфузиологии с целью поддержки здоровья детей, страдающих наследственными заболеваниями крови, в частности талассемией, и увеличения запаса крови.

Врач-гематолог, после предварительной оценки состояния здоровья каждого донора и проведения тщательного медицинского обследования произвел забор крови у них. Донорские запасы крови будут проверены и использованы для лечения детей, страдающих талассемией, гемофилией, а также лейкозом.