https://news.day.az/society/1224468.html Названы клиники в Баку, в которых работают приехавшие из Турции врачи
Названы клиники в Баку, в которых работают приехавшие из Турции врачи
Приехавшие из Турции врачи работают в "Ени клинике", Центральной больнице нефтяников, Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета.
Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В настоящее время в "Ени клинике" в Баку проходят лечение более 100 человек. Среди них преобладают тяжелобольные".
Председатель TƏBİB отметил, что проводятся исследования генотипа COVID-19, который распространен в Азербайджане: "Результаты об этом будут представлены общественности".
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