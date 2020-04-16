Названы клиники в Баку, в которых работают приехавшие из Турции врачи

Приехавшие из Турции врачи работают в "Ени клинике", Центральной больнице нефтяников, Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета.

Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время в "Ени клинике" в Баку проходят лечение более 100 человек. Среди них преобладают тяжелобольные".

Председатель TƏBİB отметил, что проводятся исследования генотипа COVID-19, который распространен в Азербайджане: "Результаты об этом будут представлены общественности".