https://news.day.az/society/1224475.html В TƏBİB создано отделение врачей, работающих за рубежом
В TƏBİB создано отделение врачей, работающих за рубежом
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) создан отдел врачей, работающих за рубежом.
Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Объединения Рамин Байрамлы.
Он отметил, что в декабре прошлого года представители TƏBİB провели встречу с врачами в Турции.
"Азербайджанские врачи, работающие в Германии, США и России, создали специальную группу. Основная цель Азербайджана - интеграция азербайджанских врачей, работающих за рубежом, в систему здравоохранения страны. С этой целью в Объединении создано отделение врачей, работающих за рубежом", - отметил он.
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