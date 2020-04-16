Получившие это SMS не смогут претендовать на единовременную выплату в 190 манатов

В Азербайджане установлено, что 20 тысяч человек, из обратившихся в электронном порядке для получения единовременной выплаты для безработных, в настоящее время имеют работу.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, им было отправлено SMS-сообщение об отказе в выплате единовременной выплаты.

Было отмечено, что единовременная выплата предназначена для безработных.

"Цель состоит в том, чтобы государство поддерживало их благосостояние. Однако мы видим, что многие работающие и хорошо оплачиваемые люди подают заявления о регистрации в качестве безработных и пытаются получить выгоду от программы единовременных выплат.

При анализе данных с помощью соответствующих электронных информационных систем определяется, является ли человек безработным, и соответственно принимается объективное решение.

В ходе обработки заявлений вышеупомянутых 20 000 человек выяснилось, что в настоящее время они работают на основании трудового договора. По этой причине им отказано в единовременной выплате. Сообщение, отправленное этим лицам, также разъясняет причину отказа.

Продолжается процесс рассмотрения обращений", - говорится в сообщении.