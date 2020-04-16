https://news.day.az/society/1224508.html Таможенный комитет Азербайджана подготовил социальный видеоролик в поддержку борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Таможенный комитет Азербайджана подготовил социальный видеоролик в поддержку борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
В целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) правительство Азербайджана предпринимает все необходимые и неотложные меры. В связи с этим Государственный таможенный комитет страны подготовил еще один социальный видеоролик.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Комитет.
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