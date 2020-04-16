Таможенный комитет Азербайджана подготовил социальный видеоролик в поддержку борьбы с коронавирусом

В целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) правительство Азербайджана предпринимает все необходимые и неотложные меры. В связи с этим Государственный таможенный комитет страны подготовил еще один социальный видеоролик.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Комитет.