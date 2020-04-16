В Баку проводится ремонт ряда дорог и улиц

В целях обеспечения удобства пассажироперевозок Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана ведутся ремонтные работы определенных улиц и дорог города.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в агентстве.

По данным источника, ремонтные работы ведутся на основании обращения Бакинского транспортного агентства (БТА), занимающегося регулярными автобусными пассажироперевозками на территории семи районов города Баку, а также в Абшеронском районе.

Ремонтные работы ведутся в следующих направлениях Баку: Гарадаг, Сабунчу, Бинагади, Хатаи, Сабаиль, Сураханы, Хазар и на Абшероне по 26 маршрутам на 40 улицах и дорогах.

Площадь асфальтирования этих дорог и улиц в целом составляет порядка 1 500 квадратных метров.