https://news.day.az/society/1224541.html В Баку трагически погибла певица
В Баку трагически погибла певица
В Бинагадинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на sonxeber.az, переходившую проспект Азадлыг в неположенном месте 32-летнюю Мушарраф Зейналову сбил автомобиль марки Opel.
Женщина скончалась на месте от полученных травм.
По данному факту в Бинагадинском РУП проводится расследование.
Отметим, что М.Зейналова - певица, известная под псевдонимом Бану.
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