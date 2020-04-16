В Баку трагически погибла певица

В Бинагадинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на sonxeber.az, переходившую проспект Азадлыг в неположенном месте 32-летнюю Мушарраф Зейналову сбил автомобиль марки Opel.

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

По данному факту в Бинагадинском РУП проводится расследование.

Отметим, что М.Зейналова - певица, известная под псевдонимом Бану.