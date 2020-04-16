TƏBİB: Отменять карантин после 20 апреля слишком рано

"Я думаю, что после 20 апреля рано отменять карантин. Этот вопрос будет уточняться в Оперативном штабе. Возможно, что срок карантина будет продлен".

Как передает Day.Az, об этом в интервью Qafqazinfo сказал руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

"На мой взгляд, пока рано отменчть режим карантина, учитывая, что есть случаи заражения. Мы можем снова испытать вторую волну заражений. Карантин должен быть продлен по крайней мере до конца месяца. Внезапные, бездумные шаги могут стоить нам дорого", - сказал он.