Таможенники оказали помощь еще 80 семьям в Азербайджане

Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана оказали помощь еще 80 семьям в период особого карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Day.Az со ссылкой на госкомитет.

Согласно данным, сотрудники Южного территориального Главного таможенного управления и таможенного поста "Билясувар", а также спортивно-оздоровительного центра ГТК посетили малообеспеченные семьи и граждан старше 65 лет и раздали им ежедневные пакеты помощи с продуктами. Сотрудники таможни также провели профилактические беседы с семьями и рекомендовали им оставаться дома в период особого карантинного режима.

Отметим, что целью Государственного таможенного комитета Азербайджана является защита суверенитета, экономической и национальной безопасности Азербайджана, а также улучшение социального благосостояния народа, содействие международной торговле, а также обеспечение безопасности, сбор таможенных платежей и перевод их в государственный бюджет, а также предотвращение мошенничества в области таможенного дела и борьба с международным терроризмом.