В Азербайджане выявлено 30 случаев инфицирования коронавирусом, 56 вылечившихся, двое скончались

В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписаны домой 56 человек.

Как сообщили в среду Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались два человека, результаты тестов на COVID-19 которых оказались положительными. У гражданина 1946 года рождения была хроническая сердечная недостаточность, а у гражданина 1961 года рождения - лимфолейкоз.

На сегодняшний день в стране выявлены 1 283 случая инфицирования коронавирусом, из них излечились 460, скончались 15 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 808 лиц, при этом состояние 28 оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.