Главный инфекционист: Условия режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены только постепенно

Условия особого режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены только постепенно.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

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