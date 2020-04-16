https://news.day.az/society/1224633.html Главный инфекционист: Условия режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены только постепенно
Главный инфекционист: Условия режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены только постепенно
Условия особого режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены только постепенно.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.
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