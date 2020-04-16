Хикмет Гаджиев о том, как будут возвращать граждан Азербайджана из зарубежных стран
В ближайшее время начнется организация возвращения наших граждан не только из России, но и из других стран мира.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.
По его словам, сейчас рассматривается вопрос возвращения граждан Азербайджана из различных зарубежных стран.
"В расчет будет приниматься количество обращений и количество наших граждан, находящихся в той или иной стране", - отметил Гаджиев.
Приоритет при возвращении будет отдаваться гражданам с детьми.
"Напомню, что все возвратившиеся будут в обязательном порядке помещаться на карантин, для предотвращения попадания коронавируса в страну", - подчеркнул Гаджиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре