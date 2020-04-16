Хикмет Гаджиев о том, как будут возвращать граждан Азербайджана из зарубежных стран

В ближайшее время начнется организация возвращения наших граждан не только из России, но и из других стран мира.



Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.



По его словам, сейчас рассматривается вопрос возвращения граждан Азербайджана из различных зарубежных стран.



"В расчет будет приниматься количество обращений и количество наших граждан, находящихся в той или иной стране", - отметил Гаджиев.



Приоритет при возвращении будет отдаваться гражданам с детьми.



"Напомню, что все возвратившиеся будут в обязательном порядке помещаться на карантин, для предотвращения попадания коронавируса в страну", - подчеркнул Гаджиев.