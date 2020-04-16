В Азербайджане продлена выдача соцпомощи, срок которой истек в марте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал завотделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

По его словам, продление срока касается той адресной социальной помощи, срок которой закончился не в феврале, а в марте: "В соответствии с действующим законодательством, если в семье есть трудоспособный человек и ребенок до 8 лет, то он может не работать в связи с уходом за этим ребенком. В этом случае социальная помощь назначается до исполнения ребенку 8 лет. После этого трудоспособному человеку необходимо будет работать".

Гусейнов также добавил, что если в семье, которая получает адресную социальную помощь, муж и жена зарегистрированы как безработные, то этой семье не предоставляется право получения единовременной выплаты в 190 манатов.