Фуад Мурадов: Среди активистов диаспоры Азербайджана выявлены случаи инфицирования коронавирусом

Среди активистов диаспоры Азербайджана во Франции, Германии, Швеции, США, Финляндии, Грузии, России и Украине выявлены случаи инфицирования коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

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