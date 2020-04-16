https://news.day.az/society/1224662.html Фуад Мурадов: Среди активистов диаспоры Азербайджана выявлены случаи инфицирования коронавирусом
Фуад Мурадов: Среди активистов диаспоры Азербайджана выявлены случаи инфицирования коронавирусом
Среди активистов диаспоры Азербайджана во Франции, Германии, Швеции, США, Финляндии, Грузии, России и Украине выявлены случаи инфицирования коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.
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