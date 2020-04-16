В Азербайджане еще 20 тыс. безработных получили единовременную выплату

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило в банковские филиалы и почтовые отделения единовременную выплату еще для 20 тысяч лиц, зарегистрированных в качестве безработных.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, соответствующие уведомления будут отправлены в виде СМС на сотовые телефонные номера, указанные при регистрации.

После получения уведомления, взяв разрешение, чтобы выйти из дома, эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО "Азерпочт", в соответствии с указаниями в сообщении.

Процесс начался девятого апреля, и продолжается ежедневно. За прошедшие шесть дней министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы средства для 140 тысяч безработных.